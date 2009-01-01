Покоится рядом с командиром. В Днепре похоронили Окуеву

Траурная церемония прошла в соответствии с мусульманскими религиозными традициями, отметил муфтий.

Амина Окуева УНИАН

В среду, 1 ноября, в Днепре похоронили чеченского добровольца сил АТОрядом с ее командиром — комбатом международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева

Об этом муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, траурная церемония состоялась в соответствии с мусульманскими религиозными традициями.

"Амину только что похоронили по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым", — отмечается в сообщении.

На кладбище собрались около сотни близких и побратимов воина, погребение происходило при усиленной охране полиции, дежурили даже автоматчики и взрывотехническая служба, пишет ТСН.

"Прощание с добровольцем родные провели в узком семейном кругу, даже не приглашая друзей, чтобы избежать терактов. Мать и муж (Адам Осмаев — Ред.) Амины сейчас под усиленной охраной правоохранителей", — говорится в статье.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Фото: tsn.ua, ТСН

