"Пол вибрировал". В Румынии произошло землетрясение, ощущалось в ряде городов Украины

Эпицентр подземных толчков находился возле села Нережу-Мик.

Подземные толчки, в частности, ощущались в Киеве фото: obozrevatel.com

В ночь на среду, 28 декабря, в Румыниимагнитудой 5,6 балла, подземные толчки ощутили жители ряда украинских городов.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Геологической службы США.

В то же время агентство уточнило, что эпицентр землетрясения находился в 7 км к западу от румынского села Нережу-Мик уезда Вранча.

"Очаг находился на глубине 81 км. Незначительные подземные толчки почувствовали жители Одессы, Кривого Рога, Киева и других городов Украины", — отметили журналисты.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на инцидент. В частности, Evgeniy C. в своем Twitter-аккаунте написал, что в столице в 1:25 "задрожал стол и настольная лампа, пол вибрировал".

Я вина перед сном перепил или сейчас прямо землетрясение было?#землетрясение #КривойРог — Владислав (@Falkon_87) 27 грудня 2016 р.

Напомним, 24 сентября в Румынии также произошло землетрясение, подземные толчки после которого ощутили жители украинских городов. Данные о жертвах, пострадавших не поступали. Узнать больше о происшествии можно здесь.