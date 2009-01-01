Полевые командиры ЛДНР ропщут и хотят уволиться: обложили данью "на похороны Гиви"

Сбор средств проводится в принудительном порядке.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, это связано с убийством 4 февраля заместителя командующего 2 "армейского корпуса ЛНР" полковника Олега Анащенко и 8 февраля — командира батальона "Сомали" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви".
Ка оказалось, на погребение "Гиви" по инициативе командования 1-го и 2-го АК в подчиненных частях и соединениях в принудительном порядке проводится сбор средств.
Ранее "Главред" сообщал, что показательное уничтожение "Гиви" напугало остальных полевых командиров "армии Новороссии".