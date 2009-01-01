Полицаи ЛНР шмонают бывших "ополченцев", изымают оружие и взрывчатку — СМИ

Добычей полицаев стали гранаты, автоматы и пистолеты.

Боевики ЛНР Reuters

Наполиция ЛНР начала массовые рейды по изъятию оружия и боеприпасов у местного населения. В основном ищут гранаты и взрывные устройства, но не обходится и без стрелкового автоматического оружия.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает группа "Информсопротивление".

"В течение выходных сразу в нескольких городках юга ЛНР, в самом Луганске, а также в Перевальске и Алчевске полицаи изъяли у "ваты" не менее 17 наступательных и оборонительных гранат, три АК-74, один АКСУ-74, пару пистолетов, подствольных гранатометов и даже один РПГ-18, пишет издание.

"Примечательно, что полицаи сходу "выкупили" к кому следует идти — бывшие "ополченцы" (в том числе раненые и списанные со службы), беженцы, ранее проживавшие в районах активных боевых действий", — сообщает источник.

Ранее "Главред" сообщал, что на оккупированной части Луганщины, в Стаханове вооруженный боевик сбежал в "самоход": ограбил магазин и угрожал оружием гражданским.