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"Полицаям" ДНР зажали гайки: лишают украинских паспортов и номеров на авто

Сегодня, 19:06

"Руководство" МВД ДНР обеспокоено возможностью выезда подчиненных в Украину.

полиция, полицаи, ДНР, боевики
Полицаи ДНР Reuters
В последнее время на оккупированной территории отмечается резкий рост недовольства среди работников "министерства внутренних дел" ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, руководство этого образования обязало сотрудников зарегистрировать собственные автотранспортные средства на территории ДНР (получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки ДНР).

В отличие от гражданских лиц, при этом номерные знаки украинской регистрации у сотрудников МВД ДНР планируется изымать с целью ограничения выезда транспортных средств на территорию, подконтрольную Украине.

В дальнейшем планируется выдавать представителям "силовых структур" паспорта ДНР только в обмен на паспорт гражданина Украины, также с целью предотвращения их выезда из псевдореспублики, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия урезает финансирование ДНР: "ветеранов" лишили пособий, охранку и полицию — половины зарплаты.

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Тымчук, Информсопротивление, бунт, ДНР, закрутили гайки, автономера, полицаи
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