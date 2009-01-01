"Полицаям" ДНР зажали гайки: лишают украинских паспортов и номеров на авто

"Руководство" МВД ДНР обеспокоено возможностью выезда подчиненных в Украину.

Полицаи ДНР Reuters

В последнее время на оккупированной территории отмечается резкий рост недовольства среди работников

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, руководство этого образования обязало сотрудников зарегистрировать собственные автотранспортные средства на территории ДНР (получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки ДНР).

В отличие от гражданских лиц, при этом номерные знаки украинской регистрации у сотрудников МВД ДНР планируется изымать с целью ограничения выезда транспортных средств на территорию, подконтрольную Украине.

В дальнейшем планируется выдавать представителям "силовых структур" паспорта ДНР только в обмен на паспорт гражданина Украины, также с целью предотвращения их выезда из псевдореспублики, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия урезает финансирование ДНР: "ветеранов" лишили пособий, охранку и полицию — половины зарплаты.