Полиция назвала причины мощного взрыва в квартире под Киевом

В полиции отметили, что причиной взрыва в Вышгороде стала детонация гранаты РГД.

Взрыв в квартире под Киевом, иллюстрация. facebook.com/dtpua

По информации отдел коммуникации полиции Киевской области, причиной взрыва стала детонация гранаты РГД.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую арендовали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната. Специалисты-взрывотехники во время осмотра помещения изъяли запал от РГД. В результате взрыва были повреждены окна, стены и стол на кухне.

"Можем сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. На кухне мужчина, наверное, баловался с гранатой, в результате чего она взорвалась, и мужчина погиб", — сказал спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, пишет 112 Украина.

Неустановленная женщина, в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

"Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру. О женщине ничего не известно", — сказал Жукович.

Он также добавил, что открыто уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай).

Напомним, в Вышгороде произошел взрыв на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате взрыва один человек погиб, а женщина находится в больнице.

видео: 112 Украина