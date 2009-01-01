"Казаку" грозит до 8 лет лишения свободы.

Возле линии разграничения на КПВВ "Пищевик" полицейские задержали так называемого "казака" из Казачьего союза Области войска Донского.

Как сообщает пресс-центр полиции Донецкой области, "он пытался попасть в Мариуполь, чтобы оформить загранпаспорт на себя и жену и отправиться в поездку".

Правоохранителями было установлено, что 31-летний житель оккупированного Донецка присоединился к сепаратистам в сентябре 2014 года, позарившись на зарплату в 5 тысяч гривен. Наемнику выдали автомат, и три месяца он охранял захваченное здание отеля "Прага" в Донецке — на то время там базировались "казаки".

Зарплату боевик получал только за два месяца, а дальше ему заявили, что "нет денег". Но ушел из рядов НВФ он лишь по настоянию жены, которую не устраивало, что дома муж появлялся редко, да еще и без денег.

Но работы в "процветающей республике" не было, и бывший участник бандформирования поехал на заработки в РФ, где батрачил в строительной бригаде. Поняв, что здесь дончан считают "вторым сортом", вернулся к жене.

Пока пророссийская пропаганда пугала жителей оккупированной территории фейками о том, как страшно жить в Европе, бывший боевик с женой решили сделать себе загранпаспорта и отправиться в путешествие. Но этому помешали полицейские, так как сначала мужчина должен ответить за свое преступление.

Открыто уголовное производство, "казаку" грозит до 8 лет лишения свободы.

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