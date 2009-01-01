Полиция задержала администраторов "групп смерти", доводивших детей до самоубийства

Князев сообщил, что сейчас проводятся "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".
"Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", — сказал глава Нацполиции.
По его словам, проводятся "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".
"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания по делу", — сообщил Князев.
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