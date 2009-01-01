Полиция задержала администраторов "групп смерти", доводивших детей до самоубийства

Князев сообщил, что сейчас проводятся "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".

Группа "Синих китов", соцсеть. ren.tv

Полиция задержала двух администраторов групп в социальных сетях, которые доводили подростков до самоубийства.Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет Громадське.

"Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", — сказал глава Нацполиции.

По его словам, проводятся "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".

"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания по делу", — сообщил Князев.

Читайте также на "Главреде": Взрослый выбор: почему в Украине растет количество детских самоубийств.