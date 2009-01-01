Политолог, пострадавший в результате покушения на Мосийчука, перенес вторую операцию

Врачи сказали, что я родился в рубашке, написал Бала.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

Директору Агентства моделирования ситуаций, политологу, пострадавшему в Киеве в результате, сделали вторую операцию, она прошла хорошо.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт подчеркнул, что теперь начинается этап его выздоровление, а потом и реабилитации.

"Врачи сказали, что я родился в рубашке. Хотя, если бы в рубашке, то, может, меня там бы не было", — добавил управленец.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и Виталий Бала, они попали в больницу. В прокуратуре назвала три версии преступления. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что мотивом покушения на политика является создание атмосферы страха в украинском обществе.