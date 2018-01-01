Поливальный понедельник: история возникновения и особенности праздника

Также данный праздник отмечают как Обливной и Волочильный.

В Украине 9 апреля, отмечают Поливальный понедельник (также известен как Обливной и Волочильный) – народный и христианский праздник , символизирующий весеннее очищение духа и тела.

Его история берет начало еще во времена Киевской Руси. Тогда Поливальный понедельник отмечали трое суток (т.н. "Волочильники"). В этом время парни-"обливальники" ходили по тем домам, в которых проживали незамужние девушки.

Обливали, не жалея воды. Причам девушкам оставаться совершенно сухими в Поливальный понедельник считалось недопустимым. А вот если они в результате праздника становились полностью мокрыми – то родители могли начинать подготовку приданого к свадьбам.

Кроме того, в Поливальный понедельник принято было окунаться в водоемы, обливать домашних животных и ценные вещи. Люди верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Также считалось, что облить водой замужнюю женщину - значит, "очистить" ее, а незамужнюю – наделить еще большей красотой и здоровьем.

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