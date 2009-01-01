Полное фиаско. Почему у россиян после штурма Авдеевки "хреновое настроение"

Морги и госпитали были забиты погибшими и ранеными, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

В результате штурма Авдеевки местные боевики, российские наемники и кадровые военные РФ понесли, что месяц назад их бравада сменилась упадническими настроениями.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Хреновый (моральный настрой у боевиков. — Ред.). Потери со стороны россиян — большие. Я разговаривал с местными жителями Донецка по телефону, с теми, которые поддерживают Украину, но не могут уехать, и они мне говорили, что морги и госпитали были забиты в этот период погибшими и ранеными. Думаю, что одной из причин ликвидации "Гиви" было поражение боевиков под Авдеевкой", — говорит бывший участник АТО.

По его мнению, причин для эскалации ситуации под Авдеевкой было несколько: "Подготовка переговоров в "нормандском формате", неудачные переговоры российского президента с президентом США и поездка Петра Порошенко в Германии — все это большой театр боевых действий на дипломатическом поле, и каждый раз когда назревают большие переговоры по Украине, РФ начинает эскалацию боевых действий как способ шантажа и попытки завоевать дивиденды в этой борьбе или подписать какие-то новые соглашения на своих условиях. Это стандартная тактика РФ, она не меняется в течение многих лет, мы видели это в 2014-м, 2015-м, 2016-м и теперь в 2017-м годах".

"Следующая причина, — говорит офицер запаса, — это появление в СМИ в последнее время отчетов об удачных и грамотных действиях ВСУ, о наших успехах и получении нами тактических преимуществ. Неожиданно для террористов РФ мы начали зарабатывать дивиденды в информационном поле, рапортуя о победах. С учетом того, что пророссийские силы спекулируют на боевых действиях, подстрекая население к расшатыванию ситуации и осуждению действий военного политического руководства, в их планы не входило такое поражение на информационном фронте внутри Украины. Это еще одна причина авдеевского наступления, которое обернулась для россиян полным фиаско".

"Еще одна причина — это попытка обвинить Украину в наступлении на Донецк и убийстве мирного населения, потому что эта тема в последнее время снова начала активно разгоняться в российских СМИ. Российские так называемые "политические обозреватели" и "эксперты" на пропагандистских шоу последние недели откровенно призывают общество и военно-политическое руководство РФ к введению войск и активизации боевых действий в Украине под соусом некоего "украинского наступления". И Авдеевка — один из элементов этой пропаганды и спекуляций, потому что она находится вплотную к Донецку. Вот такие основные причины, по моему мнению", — подытожил Мирослав Гай.

Напомним, ранее офицер запаса рассказал об упущенных Украиной возможностях для возвращения Донбасса.

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