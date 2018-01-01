Полный улет: мужчины назвали топ-3 техники минета

Мужчины любят обсуждать свои впечатления от секса на форумах.
Глубокий минет
Это когда член проходит в горло целиком. С первого раза не получается практически ни у кого. Тут нужно заранее тренироваться подавлять рвотный рефлекс. Опытные "мастерицы" советуют делать такой минет, лежа головой вниз на краю кровати – в этом случае основную работу берут на себя партнер, а девушке остается лишь лежать и подавлять рефлекс.
По кругу
При этой технике надо засосать головку члена и водить ею внутри рта по кругу, помогая себе рукой – водить ею по стволу члена.
Вакуум
Техника, когда нужно взять член в рот и втягивать его как можно сильнее, рисуя языком круги внутри. Главная хитрость – не забывать дышать носом.
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