Полтавщина Incognita: символ света, стратегические бомбардировщики и чай в доме Короленко

В Полтаве важно посетить два музея, посвященных Личностям. Они находятся в центре города и балуют посетителей доброй аурой.

Полтавский музей дальней и стратегической авиации. Ту-95 Главред

Например, на Полтавщине — кажется, что именно здесь бьется сердце нашей страны. Здесь сохранился дух "серединной" Украины и очень много интереснейших обрядов и традиций.

Опошня: гончарский этно-парк и гениальные ученики

Эта неформальная столица украинской керамики, расположенная в 20 километрах от Диканьки и в 45 километрах от Полтавы, удивит вас полетом бесконечной фантазии. В Опошню стоит приехать на полный день, чтобы успеть насладиться всем тем, что создали здесь поколения гончаров. Это настоящее место паломничества влюбленных в керамику.

Шутка ли: в уютном казацком местечке Опошня гончарство развивается три последних столетия, превратившись в украинский этно-бренд! В конце XIX — начале XX столетия здесь работали около тысячи гончаров, чьи изделия экспортировали почти на все континенты — в двадцать стран мира.

А начать экскурсию лучше всего с местного коллегиума, где секретам гончарства учат с первого класса. Осваивают азы искусства с лепки петушков-свистулек, которые родители придумали, чтобы чем-то занять своих детей. Кстати, петух — это символ света, оберег, в который дули, чтобы отогнать темные силы! И запоёт он даже сырым, необожжённым!

В этом можно убедиться лично, если записаться на мастер-класс по созданию классической опошнянской игрушки, знаменитой на весь мир (стоимость мастер-класса — всего 35 гривен). Даже не верится, что в советские времена один мастер должен был слепить за день 300 свистулек! А расписывают петушков и прочие глиняные изделия с помощью "современных" любительских инструментов: клизмы и обрезанной шариковой ручки.

Опишня Главред

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В этом уникальном учебном заведении есть большой подвал, куда спуститься надо обязательно — чтобы увидеть масштабную выставку детских работ. Здесь представлены глиняные произведения, достойные самых фешенебельных европейских галерей! Кажется, что их создавали опытные профи, но они вылеплены… восьмилетними, десятилетними учениками коллегиума.

Следующий объект в Опошне ломает все стереотипы о том, как должен выглядеть… Национальный музей-заповедник украинского гончарства (основанный в 1986 году). Он похож на усадьбу свободолюбивых хозяев, которые со всей щедростью под открытым небом представили свои богатства.

Этот гончарский этно-парк, раскинувшийся на просторных холмах, уставлен множеством интереснейших скульптур — их оставляют в дар Опошне керамисты, приезжающие сюда на различные всеукраинские и международные слеты. Открыт этно-парк с 8 утра, что очень удобно. Цена билета для взрослых — 60 гривен, для детей — 30. Кто пришел в 8 утра — 20-процентная скидка на билеты. Мелочь, а приятно.

А еще в Опошне действуют усадьбы-музеи народных мастеров и музей творческой семьи Кричевских. Напомним, что именно Василий Кричевский был автором дизайна трезубца — малого Герба Украины. По поручению Михаила Грушевского, председателя Центрального совета УНР, разработал пять вариантов герба — большой, малый, малый региональный, крупный региональный и дипломатический. Современный малый Герб Украины, основу которого составляет трезубец, разработан именно Кричевским.

Опишня. Европа Главред

Стоянка тяжелой бомбардировочной авиации

Совершенно иному посвящена будет экскурсия, ведущая на территорию действующей военной части на окраине Полтавы. Здесь 1 сентября 2016 года был открыт Музей тяжелой бомбардировочной авиации (раньше — Музей дальней авиации), который вскоре от военной части будет отгорожен.

Первый экспонат музея, бросившийся в глаза, — катапульта и набор, помогающий летчикам продержаться в сложных условиях целую неделю! Среди этих вещей — консервированная вода, нож-"мачете", специальное зеркальце, способное посылать солнечные зайчики — очень яркие сигналы — спасателям, как и порошок уранин, расплывающийся оранжевым пятном на воде…

В музее очень интересно расскажут о жизни авиаторов и малоизвестных фактах не только Второй мировой, но и "холодной" войны, афганской кампании и АТО, о ядерных испытаниях, в которых участвовали советские летчики, о губительной дозаправке самолетов… И о малоизвестной советско-американской военной операции "Фрэнтик": в июне 1944 года в Полтаве приземлились американские бомбардировщики, чтобы впоследствии насолить врагу из тыла. Нацисты долго не могли понять откуда наносятся такие сокрушительные удары…

Полтавский музей дальней и стратегической авиации Главред

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Интересно, что американские летчики в свободное время успевали влюбляться в полтавчанок и благодаря этим лав-стори в экспозиции музея можно увидеть американскую форму тех времен (к офицерской прикреплялся колокольчик — все должны были слышать, что идет чин!) и даже столовые приборы с инициалами USA.

Апогей экскурсии — посещение открытой стоянки самолетов, где находится единственный в Украине сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95 "Медведь" — один из трех уцелевших в нашей стране турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, самых скоростных в мире самолётов с винтовыми двигателями.

Такие самолеты создавали для ядерных ударов по противнику. Можно подняться в кабину самолета и сфотографироваться. Билеты в музей взрослому обойдутся в 20 гривен, ученикам и студентам — 10, аналогичные цены на посещение кабины самолета.

Полтавский музей дальней и стратегической авиации Главред

Два музея добрых корифеев

В Полтаве важно посетить еще два замечательных музея, посвященных Личностям. Оба они находятся в центре города и балуют посетителей своей доброй аурой.

Усадьба Ивана Котляревского (1769—1838), того самого — написавшего "Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди — козак!" находится в самом сердце города — на Соборном майдане, у колокольни Успенского собора. Имение поэта и просветителя утопает в мальвах, и удивляет своей внешней простотой: корифей дворянского происхождения жил… в украинской хате, крытой соломой. Однако внутри дома во всем чувствуется дворянская утонченность! Интересно, что восстанавливали эту усадьбу по акварельным эскизам Тараса Шевченко, который, кстати, никогда не был встречался с Котляревским.

Виды Полтавы Главред

Усадьба Ивана Котляревского Главред

Вблизи городского парка Победы находится дом-музей писателя и правозащитника, уникального человека Владимира Короленко (1853—1921), которого все знают прежде всего по знаменитому произведению "Дети подземелья". В Полтаву чета Короленко с двумя дочерями переехали из Петербурга в 1900 году. Главе семейства посоветовали сменить климат…

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На крыльце дома нас встречает дочь писателя… Нет, конечно, это не настоящая дочь, а переодетая сотрудница музея. Но она так проникновенно рассказывает о жизни писателя и его семьи, что, кажется, это и есть настоящая дочь!

"Ксерокс" Владимира Короленко Главред

В музее сохранилось немало личных вещей семьи Короленко. Нам показывают праобраз ксерокса начала XX столетия и письменный стол, служивший писателю 36 лет — приобретенный им на свои первые литературные гонорары. А на большом балконе флигеля угощают чаем. Такая традиция здесь появилась еще в 1970-е… Как дань традиции: Владимир Короленко был очень добрым человеком и любил каждый год устраивать в своем доме рождественские гуляния для детворы.

Ксения Мелешко, фото автора

Автор благодарит главу Полтавской ОГА Валерия Головко и "Туристический пресс-клуб Украины" за содействие в написании материала.