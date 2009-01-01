Полторак поздравил военных с Днем добровольца и призвал офицеров запаса вернуться на службу

Полторак отметил, что именно добровольцы стали в защиту Украины в первые дни российской агрессии.

Степан Полторак УНИАН

Министр обороны Степан Полторак поздравил военных с праздником — Днем украинского добровольца и призвал офицеров запаса, которым позволяет здоровье, вернуться на службу.

Об этом он сказал во время церемонии награждения военных, сообщает Укринформ.

"Я хотел бы обратиться к офицерам запаса. Офицеров, которые сегодня на пенсии... Я обращаюсь к вам, чтобы вы взяли на себя ответственность. Я обращаюсь к офицерам, которым позволяет здоровье. Нам нужен ваш опыт, ваши знания. Мы ждем вас", — сказал Полторак.

Министр обороны также наградил 30 военнослужащих государственными наградами, а двум офицерам присвоил очередное звание.

По его словам, сейчас на фронте около 40 тысяч военных и все они добровольно выбрали путь защитника Отчизны.

Полторак отметил, что именно добровольцы стали в защиту Украины в первые дни российской агрессии.

Глава Минобороны подчеркнул, что добровольцы не обращали внимание на те условия, в которых было наше войско в начале войны. Главное, что их волновало — это защита Украины.

Министр отметил, что именно благодаря такой самоотверженности удалось сформировать боевые возможности украинского войска.

Напомним, ранее в Генштабе заявляли, что пока не планируют в Украине объявлять седьмую волну частичной мобилизации.