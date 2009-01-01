Полторак рассказал о создании нового спецподразделения ВСУ

На сегодня уже "создаются подразделения, сеть, программное обеспечение, все для того, чтобы защитить Украину от кибератак.

dsnews.ua Вооруженных силах Украины будет создано специальное подразделение по киберзащите.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Интерфакс-Украина.

"В разных странах такие структуры подчинены разным подразделениям. В Литве они подчинены Минобороны, и они отвечают за безопасность именно этого ведомства и дают рекомендации всем остальным ведомствам. У нас есть определенная система, будет ли объединение ее вокруг одного ведомства — это решение руководства страны. Но работа идет очень серьезная, на уровне СНБО", — сказал он.

По словам министра, на сегодня уже "создаются подразделения, сеть, программное обеспечение, все для того, чтобы защитить Украину от кибератак".

"Советник от НАТО помогает нам создавать такую структуру в Минобороны, пока что это на уровне совещательной помощи, но я надеюсь, что будет еще и материальная. На сегодня киберзащита — это прерогатива СБУ, но наличными средствами и силам мы будем обеспечивать это на нашем уровне. Работа по созданию такого подразделения уже идет", — отметил Полторак.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, но у нашей страны есть очень сильное киберподразделение, поэтому она может и контратаковать.