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Полторак рассказал о создании нового спецподразделения ВСУ

Сегодня, 12:11

На сегодня уже "создаются подразделения, сеть, программное обеспечение, все для того, чтобы защитить Украину от кибератак.

киберзащита, кибервойска
dsnews.ua
В Вооруженных силах Украины будет создано специальное подразделение по киберзащите.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Интерфакс-Украина.

"В разных странах такие структуры подчинены разным подразделениям. В Литве они подчинены Минобороны, и они отвечают за безопасность именно этого ведомства и дают рекомендации всем остальным ведомствам. У нас есть определенная система, будет ли объединение ее вокруг одного ведомства — это решение руководства страны. Но работа идет очень серьезная, на уровне СНБО", — сказал он.

По словам министра, на сегодня уже "создаются подразделения, сеть, программное обеспечение, все для того, чтобы защитить Украину от кибератак".

"Советник от НАТО помогает нам создавать такую структуру в Минобороны, пока что это на уровне совещательной помощи, но я надеюсь, что будет еще и материальная. На сегодня киберзащита — это прерогатива СБУ, но наличными средствами и силам мы будем обеспечивать это на нашем уровне. Работа по созданию такого подразделения уже идет", — отметил Полторак.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, но у нашей страны есть очень сильное киберподразделение, поэтому она может и контратаковать.

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Минобороны, Полторак, войска, кибератака, спецподразделение, создание, киберзащита, Украина
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