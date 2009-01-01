Полторак уволил "шишку"-психиатра за слова: 93% участников АТО являются угрозой для общества

Друзь заявил, что "93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении".

Участник АТО, иллюстрация. facebook.com/GeneralStaff.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил психиатра Олега Друзя, который заявил, что участники АТО являются угрозой для общества.

Об этом Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

"Принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", — написал Полторак.

Отметим, что Друзь, 19 сентября на комитете по вопросам охраны здоровья заявил, что "93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении".

Это заявление вызвало бурную реакцию в Сети. Участники АТО и волонтеры активно выражали несогласие с его утверждением.

Кроме этого, в мае Друзя задерживали по подозрению в получении взятки в размере 52 тысяч гривен за справку о невозможности прохождения военной службы.

Напомним, военным на первой и второй линиях обороны в зоне АТО повысят доплаты уже с сентября.