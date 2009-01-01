Полузатмение и зеленая комета. Земляне смогут наблюдать уникальные явления

Затмение начнется в 00:30 по Киеву и продлится до 5:00 часов утра.
Об этом сообщает "Канал 24".
Затмение начнется в 00:30 по Киеву и продлится до 5:00 часов утра.
Также ночью украинцы смогут увидеть комету 45P с ярким зеленым хвостом. Она приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — 12 миллионов километров. Комета 45Р появляется в Солнечной системе каждые пять лет. Для нее характерен яркий зеленый хвост, такой цвет ей придают испарения газа, который отсвечивает зеленым в космическом вакууме.
Напомним, ранее жители Украины могли наблюдать солнечное затмение.
Видео: ТСН.