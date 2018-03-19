Пользователи соцсетей нашли самый "суперженский" туалет в мире

Вход в место для "нуждающихся" обклеен огромным количеством больших плакатов с пиктограммами.

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На одной из токийских станций в Японии пользователи соцсетей нашли туалет , который признали "суперженским".

Дело в том, что вход него обклеен огромным количеством плакатов с пиктограммами, изображающими женщин. Как сообщает Metro, пользователей Twitter удивило, зачем понадобилось настолько настойчиво акцентировать внимание на предназначении уборной.

В частности, юзер Чинда написал в своем аккаунте, что "женский туалет на станции "Шинагава" настолько важный, что необходимо еще и подчеркнуть его важность".

Ранее сообщалось, что капитан "Реала" сбежал в туалет прямо посреди матча. На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Серхио Рамос на пять минут отлучился с поля.

Напомним, в Виннице с торжествами и ленточкой провели открытие школьного туалета. На мероприятие прибыли все выскопоставленые чиновники.