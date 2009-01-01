Помощь друзей. Литва передала Украине сотни пулеметов и тонны боеприпасов

Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КПВТ и 86 пулеметов ДШК.

Литва передала Украине сотни пулеметов Скриншот видео с youtube.com

В 2016 году Украина получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР.

Об этом говорится в данных базы ООН "Информация о глобальной торговле оружием", сообщает "Укринформ".

В частности, Вильнюс поставил Киеву 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дехтярева-Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику).

Эти пулеметы состоят на вооружении Вооруженных сил Украины и активно используются в противостоянии российской агрессии.

Ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.

В свою очередь, в 2016 году Литва закупила в Норвегии 86 крупнокалиберных пулеметов М2НВ QCB бельгийского производства, два ручных противотанковых гранатомета в Хорватии и 18 противотанковых ракетных комплексов "Джевелин" в США.

Большую часть иностранной помощи (всего 18 стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы. И только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Напомним, ранее литовские волонтеры собрали 120 тысяч евро для поддержки ВСУ.