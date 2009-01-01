"Понеслась душа новоросса". Бизнесмен показал разруху "национализированных" предприятий в Горловке

Это всё, на что способны руко.опые недоразумения, пишет Веселкин.

Бизнесмен показал разруху «национализированных» предприятий Фейсбук В.Веселкина

В Сети опубликованы фотографии разграбленных зданий некогда успешного предприятия в оккупированной Горловке Донецкой области

Фото выложил в Facebook бывший горловский предприниматель Владимир Веселкин, который проходил службу в одном из добровольческих батальонов.

"Вот наглядный пример "национализации" по-дыровски... Один из трёх моих коммерческих объектов. "Национализированы" все, только по разному. Узнали, что я в добробате, понеслась душа новороса..))) Как в песнях их любимых поётся — не долго музыка играла, не долго фраерок гулял.... Я не был удивлён, осозновал все риски. Просто иначе не мог, и даже не хотел. Как потом детям объяснить, типа, ради достатка можно предавать???

Я вообще о другом. Это результат "национализации". Это всё, на что способны руко.опые недоразумения. Проблема остаётся одна, как потом всё это заново отстраивать? Лично я, настроен возвращаться!", — написал Веселкин.

Напомним, ранее на чате в "Главреде" нардеп Семен Семенченко объяснил, почему заводы на Донбассе — не украинские.

Фото: Фейсбук В.Веселкина.