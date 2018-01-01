"Поп пошел на дело". Священник РПЦ исполнил "Мурку" во время застолья: видео

Пением "блатной" песни отличился секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.
Воровской хит священнослужитель исполнил во время застолья, на котором присутствовали другие священнослужители.
О том, что виде является подлинным заявил российский религиозный и общественный деятель, протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев в интервью журналистам радиостанции "Говорит Москва". Он раскрыл личность певца. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.
По словам Кураева, судя по интерьеру, действие происходит в трапезной московского Храма иконы Божьей матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово, где служит архимандрит.
"Видно, что и батюшки, и монахини присутствующие не в восторге от происходящего, но никто из них не смеет возразить, раз это любимец епископа. Раз в его присутствии, значит, всё можно", — говорит Кураев.
В свою очередь известный журналист Александр Невзоров также прокомментировал скандальное видео с поющим священником.
"Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан", — подписал он ролик в соцсети.
Напомним, ранее священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков.