Поразил все цели. В Украине испытали новый мобильный минометный комплекс

За ходом испытаний наблюдал президент Украины Петр Порошенко.

В Украине испытали минометный комплекс Укроборонпром

В ходе практических занятий артиллерии на одном из полигонов Киевской области украинские военные успешно испытали новый мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК".

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

За ходом занятий наблюдали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов Начальник Генерального штаба Виктор Муженко и Гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Отмечается, что "Барс-8ММК", оснащенный 120-мм минометом и интегрированный в цифровую систему обмена информацией, выдвинулся на позицию вместе с традиционными минометами.

"Учитывая то, что время, необходимое расчету новой машины для приведения ее в боевое состояние, составляет до 60 секунд, а координаты цели были моментально обработаны системой управления огнем, "Барс-8ММК" первым открыл огонь и поразил все цели. После чего первым покинул позицию, еще до того, как закончили вести огонь другие минометы", — отмечается в сообщении концерна.

В "Укроборонпроме" подчеркивают, что мобильность и точность огня нового комплекса дают решительный перевес над противником в условиях современной маневренной войны и ведения контрбатарейной борьбы. Фактически, "Барс-8ММК" позволяет быстро выйти на рубеж, открыть точный огонь и оперативно покинуть позицию, избежав ответы врага.

Система "Барс-8ММК", при этом может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и другими. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран-членов НАТО.

Укроборонпром

Напомним, ранее чообщалось, что Силам спецопераций ВСУ показали новый украинский броневик.

Фото: ukroboronprom.com.ua.