Поразить противника в современном бою, опубликованы фото соревнования артиллерии ВСУ

Конкурс будет оценен в четырех номинациях.

Фейсбук ОК "Север"

продолжается первенство Сухопутных войск на лучшую артиллерийскую батарею.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

Активные действия артиллерийских подразделений начались вчера, 11 октября, в 03:00, когда по сигналу тревоги две конкурсные батареи получили тактическую задачу и выдвинулись в указанные районы.

Конкурс будет оценен в четырех номинациях — тактической, индивидуальной номинации по стрельбе и управлению огнем, специальной и спортивной номинация.

Во время тактической номинации подразделения в составе батареи показывали комиссии умения в слаженности действий, готовность к выполнению задач по огневому поражению противника в условиях современного боя, применения вооружения и военной техники в составе артиллерийского подразделения и т.д..

Оценке также подлежали морально-боевые и психологические качества, военное братство и физическая выносливость бойцов. Тактической номинации предусмотрены действия подразделений как в день, так и ночью.

Напомним, месяцем ранее на Черниговщине прошли стрельбы артиллеристов ВСУ с изменением огневых позиций.

Фото: Facebook ОК "Север"