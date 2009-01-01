"Порезали, как баранов". Боец АТО рассказал, как ходил "в гости" к боевикам

Несколько раз сталкивались с очень странными случаями, рассказал украинский диверсант.

Разведчики ВСУ, иллюстрация facebook.com/alla.push

зоне АТО на Донбассе украинские диверсанты выполняют разные задачи, причем о некоторых из них они не могут распространяться.

Об этом рассказал один из украинских диверсантов, пожелавший остаться неназванным, в интервью изданию "Думская".

"Несколько раз сталкивались с очень странными случаями. Как-то добрались до нужной точки на той стороне. Окраина села, сарай. Заходим, а там мухи тучами жужжат, вонь тошнотворная, пол скользкий. Напарник пригляделся и бегом бросился из сарая блевать. На полу сарая лежало с десяток трупов, давнишних уже. Одни в камуфляже, другие в обычной одежде. Почти все с колотыми и резаными ранами, но попадались и огнестрелы. Кто этих людей порезал, как баранов, до сих пор не знаю…" — рассказал он.

Напомним, ранее разведчик АТО объяснил, почему для российских оккупантов боевики на Донбассе — "расходный материал".