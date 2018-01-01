PornHub отчитался, как свадьба принца Гарри и Меган Маркл повлияла на интерес европейцев к порно

Запросы имени невесты выросли на 2812%, причем треть пользователей писали имя будущей герцогини с грамматической ошибкой.

Из-за свадьбы принца Гарри и Меган Маркл упал спрос на порно. Фото: Reuters

Из-замировой трафик крупнейшего порноресурса PornHub упал более чем на 10%.

При этом к началу церемонии количество запросов из Великобритании снизилось на 21%. И к средним для субботнего показателя числам трафик вернулся лишь к 23:00 этого же дня. Такие данные ресурс обнародовал в своем официальном блоге.

А больше остальных в мире к королевской свадьбе проявила интерес Франция: там трафик упал сразу на 23%. Также пристально следили за свадебной церемонией в Чили (-20% от привычной аудитории), Италии (-19%), Нидерландах, Новой Зеландии и Турции (по -18%).

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При этом накануне свадьбы среди пользователей PornHub возрос интерес к персоне Меган Маркл: за три дня до церемонии венчания ее имя стало одним из самых запрашиваемых. К двадцатым числам мая аналитики зафиксировали рост популярности на 2812%, причем треть пользователей писали имя будущей герцогини Сассекской с грамматической ошибкой.

На волне интереса вернулась известность и к герцогине Кембриджской: запрос "Кейт Миддлтон" вырос почти на 1000%.

Кроме того, увеличились и запросы слов "королевский" (на 1865%), "принц" (на 403%) и "принцесса" (на 187%).

Ранее в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл. Королевская свадьба была предопределена, пишут в соцсетях.

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