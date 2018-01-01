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PornHub покажет свое секс-государство и правительство: фото

Сегодня, 22:17
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1 / 10 В государстве PornHub будет свое правительство (Фото: Instagram/pornhubnation)

В рамках выставки зрители увидят семь комнат с роботами.

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В государстве PornHub будет свое правительство Фото: Instagram/pornhubnation
В США открывается выставка PornHub Nation, в экспозиции которой будет представлено секс-государство со своим правительством и гражданами, приоритетом для которых является секс.

Как пишет Dazed, инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса. В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны. 

Согласно идее автором, действие будет происходить в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.

Отмечается, что выставка откроется 14 июля и будет открыта для всех желающих на протяжении месяца.

Напомним, популярнейший мировой порносайт PornHub объявил о новом способе оплаты – сайт стал принимать от клиентов криптовалюту.

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Теги:  
PornHub, выставка, США, секс, государство, роботы
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