PornHub покажет свое секс-государство и правительство: фото

В рамках выставки зрители увидят семь комнат с роботами.
Как пишет Dazed, инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса. В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны.
Согласно идее автором, действие будет происходить в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.
Отмечается, что выставка откроется 14 июля и будет открыта для всех желающих на протяжении месяца.
Напомним, популярнейший мировой порносайт PornHub объявил о новом способе оплаты – сайт стал принимать от клиентов криптовалюту.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram