PornHub покажет свое секс-государство и правительство: фото

В рамках выставки зрители увидят семь комнат с роботами.

В государстве PornHub будет свое правительство Фото: Instagram/pornhubnation

В США открывается выставка PornHub Nation, в экспозиции которой будет представлено секс-государство со своим правительством и гражданами, приоритетом для которых является секс.

Как пишет Dazed, инсталляция будет представлять собой семь комнат с работами фотографа Мэгги Уэст и художника Райдера Рипса. В своих работах они представят, как выглядели бы государственные органы и общественные структуры США, если бы секс был главенствующей, национальной идеей страны.

Согласно идее автором, действие будет происходить в 2069 году, когда благодаря продвинутым технологиям люди стали заниматься любовью в космосе при нулевой гравитации.

Отмечается, что выставка откроется 14 июля и будет открыта для всех желающих на протяжении месяца.

Напомним, популярнейший мировой порносайт PornHub объявил о новом способе оплаты – сайт стал принимать от клиентов криптовалюту.

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