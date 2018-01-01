Порно очень популярно из-за происков дъявола - итальянский священник

По словам священнослужителя, порнография наносит вред всему человечеству.

Эпизод со съемок порнофильма voffka.com

Итальянский священник, отец Педро Бараджон, в рамках 13‐го ежегодного курса по обучению экзоцизму, заявил о том, что именно дьявол подталкивает людей к просмотру п орнографических фотографий и видеороликов.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием Daily Mail. По словам священника, он всеми силами будет пытаться донести до людей тот факт, что порнография наносит вред всему человечеству.

К слову, курс является частью конференции "Экзорцизм и освободительная молитва", которая открылась 16 апреля в Риме. Она продлится до 21 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британского священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков.