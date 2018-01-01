Порно очень популярно из-за происков дъявола - итальянский священник

По словам священнослужителя, порнография наносит вред всему человечеству.
Соответствующее сообщение было опубликовано британским изданием Daily Mail. По словам священника, он всеми силами будет пытаться донести до людей тот факт, что порнография наносит вред всему человечеству.
К слову, курс является частью конференции "Экзорцизм и освободительная молитва", которая открылась 16 апреля в Риме. Она продлится до 21 апреля.
Напомним, ранее сообщалось о том, что британского священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков.