Порноактер-рекордсмен пожаловался, что индустрия секс-фильмов идет на спад

В современных картинах для взрослых нет сюжета, отметил Рон Джереми.

Рон Джереми Скриншот видео с youtube.com

Американский порноактер-рекордсмен (снялся более чем в 1,9 тыс. фильмах для взрослых ) и режиссер Рон Джереми пожаловался, что лучшие дни жанра остались в прошлом, а индустрия секс-фильмов идет на спад.

Об этом он рассказал в интервью News.com.au, пишет lenta.ru.

По словам собеседника, основной причиной деградации является отсутствие сюжета в современных полнометражных картинах.

"Сейчас все сводится к компиляциям типа "азиаты делают это" или "евреи делают то", — отметил режиссер и назвал еще одной причиной угасания жанра интернет-пиратство.

"Раньше, каждый раз копируя VHS-кассету с порно, качество картинки ухудшалось, и в итоге просмотр становился практически невозможен. В эпоху цифрового видео неважно, сколько копий сделано, — качество остается неизменным, и они быстро распространяются соответствующими сайтами", — заявил Джереми.

Ранее сообщалось, что в Индии неврологи разработали приложение для борьбы с порнозависимостью — "Хар Хар Махадев", оно названо в честь мантры, посвященной сражающемуся со злом богу Шиве.