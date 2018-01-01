Порнозвезда из Мариуполя заявила об изнасиловании на съемках БДСМ-фильма

Никки Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение.

Никки Бенц заявила об изнасиловании во время съемок Instagram

Порноактриса украинского происхождение Никки Бенц заявила об изнасиловании во время съемки видео для взрослых со стороны режиссера Тони Т и подала иск в размере 5 млн долларов на порностудию Brazzers.

Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение. Ей также "вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться". Также, по ее словам, режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма, в котором ей пришлось сказать, что она продолжит сниматься в работах Тони Т. Иначе ей угрожали не заплатить, пишет Daily Mail.

Она пожаловалась, что вышеперечисленных сцен в сценарии не было. Помимо Brazzers, она подала в суд на Тони Т и порноактера Рамона Номара, который снимался с ней в фильме.

Съемки порнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда Бенц рассказывала о произошедшем в Twitter. Она утверждала, что неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.

Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) — канадская порнографическая актриса, ведущая и бывшая модель украинского происхождения. Родилась Алла 11 декабря 1981 года в Мариуполе в семье инженеров. В 7 лет переехала с родителями в Торонто, Канада. Ещё до 18-летия стала работать моделью, позировала в бикини.

Напомним, ранее студия Brazzers выпустил подборку неудачных дублей со съемок порно.