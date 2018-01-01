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Порнозвезда из Мариуполя заявила об изнасиловании на съемках БДСМ-фильма

Сегодня, 06:16

Никки Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение.

Никки Бенц
Никки Бенц заявила об изнасиловании во время съемок Instagram
Порноактриса украинского происхождение Никки Бенц заявила об изнасиловании во время съемки видео для взрослых со стороны режиссера Тони Т и подала иск в размере 5 млн долларов на порностудию Brazzers.

Бенц утверждает, что во время съемок ее били в лицо, по голове и по груди, вызвав кровотечение. Ей также "вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться". Также, по ее словам, режиссер принудил ее дать интервью для порнофильма, в котором ей пришлось сказать, что она продолжит сниматься в работах Тони Т. Иначе ей угрожали не заплатить, пишет Daily Mail.

Она пожаловалась, что вышеперечисленных сцен в сценарии не было. Помимо Brazzers, она подала в суд на Тони Т и порноактера Рамона Номара, который снимался с ней в фильме.

Съемки порнофильма прошли в конце 2016 года. Тогда Бенц рассказывала о произошедшем в Twitter. Она утверждала, что неоднократно просила остановить съемку, но на нее не обращали внимания.

Никки Бенц (настоящее имя Алла Мончак) — канадская порнографическая актриса, ведущая и бывшая модель украинского происхождения. Родилась Алла 11 декабря 1981 года в Мариуполе в семье инженеров. В 7 лет переехала с родителями в Торонто, Канада. Ещё до 18-летия стала работать моделью, позировала в бикини.

Напомним, ранее студия Brazzers выпустил подборку неудачных дублей со съемок порно.
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Никки Бенц, Brazzers, изнасилование, БДСМ
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