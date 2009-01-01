Порошенко хочет увеличить долю украинского языка на телевидении

Порошенко напомнил о законе об увеличении квот украинского языка в радиоэфире, результаты которого уже ощутимы.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выступает за принятие закона об увеличении доли украинского языка на телевидении.

Об этом он заявил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Киеве, пишет УНИАН.

"Нам обязательно нужно продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта, но и сейчас уже есть чем отчитаться. За год с нашей предыдущей встречи, в первую очередь благодаря принятому закону, мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире", — сказал глава государства.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало", — заявил Порошенко.

При этом президент заметил, что "летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали, значит, свое слово сейчас должен сказать законодатель".

Порошенко также напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении присутствия украинского языка в радиоэфире и добавил, что результаты принятия этого закона уже ощутимы.

"Вскоре такую же технологию [подобную увеличению квот украинского языка на радио] я предложу и в отношении телевидения, где присутствие украинского языка сейчас очень маленькое", — цитирует слова президента Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, он ожидает соответствующего одобрения от Верховной Рады.

Напомним, эксперт Владимир Цибулько объяснил, кто выиграл от введения квот на украинскую музыку.



видео: 112 Украина