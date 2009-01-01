Порошенко хочет увеличить долю украинского языка на телевидении

Порошенко напомнил о законе об увеличении квот украинского языка в радиоэфире, результаты которого уже ощутимы.
Об этом он заявил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Киеве, пишет УНИАН.
"Нам обязательно нужно продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта, но и сейчас уже есть чем отчитаться. За год с нашей предыдущей встречи, в первую очередь благодаря принятому закону, мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире", — сказал глава государства.
"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало", — заявил Порошенко.
При этом президент заметил, что "летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали, значит, свое слово сейчас должен сказать законодатель".
Порошенко также напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении присутствия украинского языка в радиоэфире и добавил, что результаты принятия этого закона уже ощутимы.
"Вскоре такую же технологию [подобную увеличению квот украинского языка на радио] я предложу и в отношении телевидения, где присутствие украинского языка сейчас очень маленькое", — цитирует слова президента Интерфакс-Украина.
По словам главы государства, он ожидает соответствующего одобрения от Верховной Рады.
Напомним, эксперт Владимир Цибулько объяснил, кто выиграл от введения квот на украинскую музыку.
видео: 112 Украина