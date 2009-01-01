Порошенко сказал, сколько украинцев погибло с начала агрессии России

Мы не забудет погибших, отметил президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, что с(с февраля 2014-го) погибли более 10 тыс. граждан нашей страны.

Об этом он рассказал в центре Киева — на Крещатике — перед военным парадом по случаю Дня Независимости государства, пишет УНИАН.

Позже глава государства попросил присутствующих почтить минутой молчания погибших украинских воинов и мирных граждан.

"Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим никогда и никому", — сказал Порошенко.

Напомним, в августе Делегации Международного комитета Красного Креста в Украине сообщила, что на Донбассе с начала боевых действий (с апреля 2014 года) были убиты более 2 тыс. 700 гражданских лиц.

Видео: 112 Украина