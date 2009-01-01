Портрет в ухе. Американка нашла изображение Трампа на своей собаке

В Сети активно обсуждают фото, которое выложила собственница собаки.

Американка Джейд Робинсон опубликовала в соцсети фото внутренней части уха свой собаки, которое напоминает лицо американского президента Дональда Трампа.



Домохозяйка рассказала, что чистила уши своему псу по кличке Чиф, когда увидела, что хрящи внутренней части уха напоминают ей лицо президента США Дональда Трампа. Фотография необычного уха стала предметом оживленного обсуждения в Сети.

В комментариях пользователи сравнили Трампа со злодеем из книг о Гарри Поттере Волан де Мортом, который жил на задней части головы профессора Квирелла как паразит. Другие отмечали, что тоже срочно обследовали уши своих псов, чтобы вовремя выявить "опасность". Также завязался острый диалог между сторонниками и противниками Дональда Трампа.

Тем временем хозяйка пса на волнах славы намекала, что рассчитывает на небольшую материальную поддержку интернет-пользователей, чтобы оплатить ветеринарное обслуживание своего домашнего любимца, который, по ее словам, это заслужил.