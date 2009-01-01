Поругались, перестрелялись. В Донецке пьяные боевики "Спарты" и "Сомали" устроили бойню — 5 убитых

"Партизан" сообщил об уничтожении еще троих террористов.

Боевик банды "Спарта" pl.com.ua

Во временнотеррористы из банд "Спарта" и "Сомали" устроили пьяную перестрелку, в результате чего пятеро из них были убиты.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

По его словам, в центре города, в районе площади Ленина, боевики арендовали квартиру, чтобы устроить попойку. Возникшую в ходе пьянки ссору попытались разрешить огнестрельным оружием — пять человек были убиты.

В комментариях к своему сообщению "ежик" также сообщил о гибели еще троих боевиков, чьи фото он опубликовал у себя на странице в соцсети.

Напомним, ранее волонтер Оксана Быкова сообщала об уничтожении пулеметчика боевиков и экипажа вражеского танка, которому понадобился "большой чёрный пакет".