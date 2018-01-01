Посетитель Starbucks подняла крик из-за скрытой камеры в туалете

Полиция расследует иницдент, проанализировав несколько часов видеозаписи.

В Starbucks женщину испугала скрытая камера в туалете Фото: Instagram/Starbucks

В американском городе Альфаретта, расположенном в штате Джорджия, посетительница кафе Starbucks наткнулась в туалете на скрытую камеру

Как сообщает Fox News, устройство для видеозаписи было примотано изолентой к пеленальному столику. Женщина спровоцировала находкой резонанс в кафе и вызвала на место инцидента полицию.

Офицер полиции Говард Миллер, изучив видео, подчеркнул, что камера сняла от восьми до десяти посетителей Starbucks, воспользовавшихся туалетом кафе. Он заверил, что запись не позволяла детально рассмотреть кадры из-за низкого качества, однако на видео запечатлены как мужчины, так и женщины.

В кафе заявили, что не имеют отношения к скрытой камере в туалете. В полиции начали расследование и разыскивают злоумышленника.

Напомним, в Норвегии местный житель Кьелль Робертсен после долгих поисков сумел обнаружить свою портативную камеру GoPro, которую пять месяцев назад "украла" чайка. На встроенной карте памяти он обнаружил снятый птицей короткий видеоролик.