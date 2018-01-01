Последняя за два года "голубая Луна": викканская жрица рассказала, что нужно успеть сделать

Во время полнолуния "голубой Луны" можно зарядить особенной энергией талисманы и особенные вещи.

31 марта землян ждет голубая луна. Reuters

31 марта жители Земли смогут наблюдать второе полнолуние , которое приходится на один календарный месяц — "голубую Луну". В следующий раз это астрономическое явление можно будет увидеть лишь через два года.

Викканская жрица в своем блоге на "ТСН" рассказала, что "голубая Луна" вдвое сильнее обычного полнолуния.

"Если вам необходимы результаты на длительный срок, например, окончание учебы или налаживание нового бизнеса, загадайте желание под Луной. Ваши намерения, если вы их еще подкрепите действиями в реальной жизни, станут осуществляться еще до нового полнолуния", – заверила жрица.

Причем при загадывании нужно смотреть на Луну (или небо, если светило спрятано за тучами). Одеться лучше в голубое, а доме зажечь свечи (желательно тоже голубого цвета, чтобы подчеркнуть особенность этого периода)

По словам жрицы, голубая Луна – время для творческого вдохновения. В этот период стоит подумать над планами, которые раньше "откладывались на полку". "Медитируйте, визуализируйте, как энергия "голубой Луны" наполняет ваши мечты", – призвала она.

Жрица также рассказала, что во время полнолуния "голубой Луны" можно зарядить особенной энергией талисманы и вещи, которые имеют для человека определение символическое значение, особенно – при условии, что они сделаны из серебра. Например, можно положить их на подоконник во время полнолуния, чтобы свет Луны падал на них.

Аналогичным способом можно зарядить и открытый бумажник с деньгами. Главное – верить в осуществление желания.

Женщины могут наполнить чашу водой и тоже поставить ее под лунный луч. Потом этой водой можно умыться, чтобы получить силы от небес.

Напомним, 31 января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубая Луна" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.