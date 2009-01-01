Пособничал Плотницкому и Козицыну. На Луганщине экс-"чиновник" ЛНР угодил за решетку

Лисичанский городской суд признал "чиновника" виновным в совершении преступлений.

На Луганщине экс-«чиновник» ЛНР угодил за решетку obozrevatel.com

Луганской области к двум годам и двум месяцам лишения свободы приговорили чиновника "властных структур" ЛНР.

Речь и дет о "первом заместителе главы администрации" Перевальского района.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Лисичанский городской суд признал "чиновника" виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в силу", — говорится в сообщении.

При этом сказано, что "функционера псевдогосударственного образования задержали пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области при попытке выехать в РФ".

По информации СБУ, мужчина в 2015 году занял руководящую должность в "районной администрации", заключив соглашение с главарями пророссийских террористов, и подчинялся сначала "казацкому" атаману Козицину, потом — "главе" луганских террористов Плотницкому.

Напомним, в Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал 5 лет тюрьмы.