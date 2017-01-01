Посол США и канадский хор спели украинскую колядку и песню "Щедрик", видео

Посол США Мари Йованович поздравила украинцев с Новым годом.
На записи видно, что в канадском в торговом центре петь начали всего двое мужчин, став посреди зала. По мере исполнения песни, к ним присоединялись все новые певцы, спускаясь по эскалатору и снимая куртки, под которыми оказывались украинские вышиванки, сообщает "Голос Америки".
В общем, исполняли песню около 20 вокалистов.
Кроме того, в посольстве США в Украине записали видеопоздравление для украинцев с новогодними праздниками.
Посол США Мари Йованович вместе с детским хором из музыкальной школы им. М. Лысенко исполнила песню "Щедрик".
"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" – говорится в поздравлении дипведомства на странице в Facebook.
Напомним, 31 декабря 2017 года в Украине отмечали "Щедрец".