Посол США и канадский хор спели украинскую колядку и песню "Щедрик", видео

Посол США Мари Йованович поздравила украинцев с Новым годом.

Украинцев поздравили с Новым годом. Так, в Канаде члены украинского мужского хора Эдмонтона провели флеш-моб, спев известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", а посол США Мари Йованович вместе с детским хором исполнила песню "Щедрик".

На записи видно, что в канадском в торговом центре петь начали всего двое мужчин, став посреди зала. По мере исполнения песни, к ним присоединялись все новые певцы, спускаясь по эскалатору и снимая куртки, под которыми оказывались украинские вышиванки, сообщает "Голос Америки".

В общем, исполняли песню около 20 вокалистов.

Кроме того, в посольстве США в Украине записали видеопоздравление для украинцев с новогодними праздниками.

Посол США Мари Йованович вместе с детским хором из музыкальной школы им. М. Лысенко исполнила песню "Щедрик".

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" – говорится в поздравлении дипведомства на странице в Facebook.

Напомним, 31 декабря 2017 года в Украине отмечали "Щедрец".