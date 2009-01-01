Потеряли "миротворцев". Украинская разведка забыла о мотострелках из Самары в ЛНР

Муженко подтвердил пребывание частей 15 омбр на Луганщине

Российский военный, иллюстрация фото:profi-forex.org

7 марта Украинский кризисный медиа-центр обнародовал, принимавших непосредственное участие в боевых действиях на территории нашего государства.

Отдельно отмечается, что участие данных российских военных подразделений в войне на востоке Украины доказано Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР МОУ, среди подразделений армии РФ значатся: 28 отдельная мотострелковая бригада, 76 десантно-штурмовая дивизия, 106 воздушно-десантная дивизия, 61 отдельная бригада морской пехоты, 20 отдельная мотострелковая бригада, 21 отдельная мотострелковая бригада, 37 отдельная мотострелковая бригада, 6 отдельная танковая бригада, 200 отдельная мотострелковая бригада, 13-й полк 4 танковой дивизии, 19 отдельная мотострелковая бригада, 9 отдельная мотострелковая бригада, 56 отдельная десантно-штурмовая бригада, 18 отдельная мотострелковая бригада, 33 отдельная мотострелковая бригада, 31 отдельная десантно-штурмовая бригада, 23 отдельная мотострелковая бригада, 331 парашютно-десантный полк 98 дивизии.

По информации аналитотдела ОИ "Права справа", в апреле 2015-го в оккупированный Луганск вошли очередные российские колонны вторжения, в составе которых находились бойцы 15-й "миротворческой бригады", которая расположена вблизи с. Рощинский Самарской области (РФ).

Карта российской агрессии на Донбассе uacrisis.org

В свое время начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко подтвердил факт пребывания на территории Украины российских военных частей, в том числе 15-й омбр. "Мы знаем, что и сегодня регулярные части российской армии продолжают находиться в Украине. Например: 15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии ЦВО, 8-я отдельная мотострелковая бригада, 331-й воздушно-десантный полк из Костромы 98-й воздушно-десантной дивизии и другие", — сообщил начальник Генштаба ВСУ.

Кроме того, в мае 2015-го аналитотдел "Правої справи" обнародовал информацию о местах пребывания на территории Луганской области отдельных подразделений ВС РФ, которые принимали непосредственное участие в войне на востоке Украины.

"На территории Луганской области, в частности, в с. Георгиевка Лутугинского района Луганской области, разведгруппы ОИ "Права справа" зафиксировали присутствие подразделений 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады (место постоянной дислокации — Ульяновск).

В городе Брянка расположены части 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (место постоянной дислокации — Алейск (Алтайский край), в/ч 41659).

В самом Луганске и поселке Новосветловка Краснодонского района расквартированы подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии (место постоянной дислокации — Новороссийск)", — говорилось в сообщении "Правої справи".

Стоит отметить, что пребывание на территории оккупированных районов Луганской области отдельных подразделений 15-й омбр не нашло отражения в информации ГУР МОУ, которую обнародовал Украинский кризисный медиа-центр, несмотря на подтверждение информации начальником Генштаба ВСУ Муженко.

Напомню, в Международном суде ООН в Гааге пока продолжаются слушания иска Украины против России с целью наказания последней за агрессию против украинского народа.

Дмитрий Снегирев