Повреждения ДНК и мутации в клетках - ученые предостерегли вэйперов

Ученые доказали, что электронные сигареты могут вызывать необратимые процессы в теле человека.

Ученый Мун-Сон Тан из Нью-Йоркского университета и его соавторы продемонстрировали опасность электронных сигарет на живом организме. Эксперименты на мышах и клетках показали, что аэрозоли электронных сигарет вызывают повреждения ДНК и мутации в клетках легких, сердца и других тканей.

Биологи изучили влияние на мышей никотина и производных от него соединений, содержащихся в паре от электронной сигареты. Ученые подвергали лабораторных мышей воздействию "затяжками" аэрозолей из электронных сигарет в течение 12 недель. С учетом непродолжительности жизни мышей, это можно сравнить с десятилетним стажем курения человека. В результате у грызунов были повреждены ДНК в тканях легких, сердца и мочевого пузыря, - об этих экспериментах ученые рассказали журналу Proceedings of the National Academy of Sciences.

В образцах человеческих тканей, подвергавшихся действию никотина и производных, наблюдались похожие изменения: увеличивалась скорость мутаций и вероятность образования раковых опухолей.По мнению исследователей, несмотря на меньшее количество канцерогенов в паре электронных сигарет, чем в табачном дыме, риск онкологии у вейперов все равно выше, чем у некурящих людей.

В последние годы электронные сигареты набирают все больше популярности. Они позволяют вдыхать никотин в виде аэрозоля, при этом не сжигаются табачные листья, и не создается масса вредных побочных продуктов.

Нередко такие продукты подаются как неканцерогенные, хотя их реальное воздействие на здоровье медики еще продолжают оценивать, а многие организации выступают за введение такой же строгой регуляции для электронных сигарет, как и для обычных.

