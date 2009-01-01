Поврежденные и разрушенные дома, раскуроченное авто: фото последствий взрывов боеприпасов в Калиновке

Под Винницей уже не слышны взрывы, утверждает Бутусов.

Бойцы и поврежденное авто Reuters

В Калиновке (находится под Винницей) в результатеминимум один дом разрушен, а еще один — поврежден, был раскурочен автомобиль.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.

По данным журналиста Юрия Бутусова, которые он разместил в Facebook, взрывы уже прекратились.

"Это хороший признак, хотя угроза новых детонаций сохраняется. Теперь ничто не мешает быстро провести детальный осмотр арсенала и окрестных сел для выявления пострадавших, и точно оценить размер ущерба. Масштабы разрушений сейчас устанавливаются", — отметил он.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Видео: ТСН