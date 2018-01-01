Появятся новые люди. В Англии ожидают взрыв рождаемости после победы над шведами на ЧМ

Демографический взрыв после футбольных успехов в стране наблюдался уже неоднократно.

Новорожденные младенцы Daily Express

В Англии прогнозируют резкое увеличение рождаемости на 10% − ровно через девять месяцев после недавней победы национальной сборной над Швецией в рамках 1/ 4 финала мирового футбольного первенства.

Соответствующее сообщение сегодня, 9 июля, было опубликовано британским таблоидом The Sun. Согласно обнародованным экспертами по демографии данным, после игры на чемпионате мира-2002 со сборной Бразилии, в которой англичане проиграли со счетом 1:2 и вылетели из плей-офф, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев. В 1966 году победа сборной Англии над Германией в финале чемпионате мира со счетом 4:2 также вызвала высокий прирост рождаемости.

В 2018-м году, ожидается, что футбольные успехи англичан вызовут рождение около пяти тысяч младенцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Англия, обыграв Швецию, вышла в полуфинал ЧМ-2018.

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