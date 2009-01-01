Пойманный на взятке генерал полиции Будник вышел из киевского СИЗО

Суд избрал меру пресечения Буднику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч.

Сергей Будник Фейсбук С.Будника

В понедельник, 28 августа, начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве , выпустили из киевского следственного изолятора.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

"Он вышел из СИЗО сегодня в 15.10", — сообщил Маслак.

Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Буднику, подозреваемому во взяточничестве, и посреднику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

22 августа по подозрению в получении взятки Будника задержали правоохранители.

В частности установлено, что чиновник через посредника требовал от жителя города Киева передачи ежемесячно неправомерной выгоды в сумме более 80 тыс. грн, кроме официальных платежей, за предоставление услуг по физической охране.

Правоохранителя и посредника задержали во время получения взятки в размере 96 тыс. грн.