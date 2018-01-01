Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках

Как написано в Библии, именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве о зачатии ею Божьего Сына Иисуса Христа.

7 апреля православные отмечают один из 12 самых главных православных праздников в году – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить себе у Бога славу, счастье и богатство. Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.

Как правильно поздравить с Благовещением

Специальных церковных формул (как, например, на Пасху: "Иисус воскрес!" – "Воистину воскрес!") у этого праздника нет.

Но верующие люди чаще всего поздравляют друг друга тропарем, который ежегодно звучит в храмах в этот день:

"Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с Тобою".

Люди, менее религиозные, вполне могут обменяться простыми смс и открытками.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

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Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

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С прекрасным праздником — Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомненья прочь, ведь жизнь — прекрасна, и нужно жить с распахнувшей душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в стихах

Радостных известий,

Мира и добра

В праздник Благовещения

Вам желаю я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды, веры,

Душевной красоты.

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе:

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

***

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю,

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце, чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в смс

2 смс - 128 символов:

Желаю в Благовещение добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют

И день за днем от них сердца теплеют!

***

2 смс - 111 символов:

Благая весть — души отрада,

А мыслей чистота — награда.

Пусть праздник дарит вдохновение

И Божее благословение!

***

3 смс - 172 символа:

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца желаю парить воодушевленной птицей по облакам счастья, любви и надежд, желаю здоровья, мира и благодати.

***

1 смс - 66 символов:

День Благовещения

Пусть принесет

Тепла и заботы,

К добру приведет.

Прикольные поздравления с Благовещением

Сегодня птица гнезда не вьет,

А девка косу не плетет.

В Марии Божий сын живет,

О том ей Ангел пропоет.

И все мы знаем эту весть,

Благую, праведную новость.

Какое счастье, что он есть.

Мы в сердце слышим его голос.

***

Желаю в праздник я везенья,

И быть в хорошем настроенье,

И Благовещенье встречать,

Достойно праздник отмечать.

Чтоб шел по жизни ровно ты,

Чтобы все сбылись твои мечты,

Не знал печалей и разлук,

А рядом был надежный друг.

***

С Благовещения Днем

Я поздравляю вас,

Пусть будет вестью благой

Наполнен каждый час!

***

Благовещенье пришло,

Радость людям принесло.

Пусть же повезет и вам!

По поступкам и делам.