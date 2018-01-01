Поздравления с Днем медика-2018 короткие и в анимационных открытках

"Главред" собрал идеи коротких поздравлений для друзей и коллег-медиков в прозе и стихах.
"Главред" собрал идеи коротких поздравлений для друзей и коллег-медиков в прозе и стихах.
Поздравления с Днем медика в прозе короткие
Поздравляю с Днём медика и желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, витамин и наркозов, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.
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В День медика хочу пожелать славно трудиться во благо здоровой нации и счастливо жить во имя любви.
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С Днём медика. Желаю светлых надежд, как твой белоснежный халат, желаю крепкого и чистого счастья, как ничем неразбавленный спирт.
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В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.
Поздравления с Днем медика прикольные
Желаю, чтобы в медицине
Тебя все время ждал успех!
Пускай отыщутся вакцины,
Чтоб от болезней лечить всех!
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С Днём медицинского работника!
Пусть здоровее станут льготники,
Старушки бегать пусть начнут,
Забыв в больницу к вам маршрут.
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Желаю быть врачом отличным,
Всегда знать клятву Гиппократа,
И зарабатывать прилично,
Чтоб жить роскошно и богато!
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Ты не боишься крови, ран,
Ведь, знай, ты доктор настоящий!
Тебе желаю, чтоб в карман
К тебе шли денежки почаще!
Поздравления с Днем медика коллегам и поздравление коллективу с Днем медицинского работника
Пускай растет ваша зарплата,
Ведь доктора вы хоть куда!
И будет в жизни все, что надо,
Чтоб счастье ждало вас всегда!
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3 смс - 183 символа:
В День медика желаю
Вам всяческих заслуг:
К зарплате прибавленья,
Чтоб классным был досуг.
Хороших пациентов,
И много комплиментов,
Отваги, смелости, друзья
Без медиков никак нельзя!
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3 смс - 194 символа:
Поздравляем Вас с праздником — Днем медицинского работника! Желаем Вам вдохновения, улыбок и отличного настроения. Пусть вся Ваша жизнь будет как солнечный цветок. Желаем Вам развития и карьеры!
Еще больше поздравлений читайте в нашем материале Поздравления с Днем медика на словах и в картинках.
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