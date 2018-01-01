Поздравления с Днем святого Патрика: открытки и пожелания на трех языках

"Главред" собрал идеи пожеланий на словах и в картинках.
17 марта отмечается День святого Патрика-2018.
У праздника ирландские корни, но праздновать День святого Патрика будут и в Украине.
Многие не откажутся осушить "Чарку Патрика" на счастье (как это делать правильно, мы писали в нашем материале "День святого Патрика-2018: традиции и как отмечают"). А кто-то просто поздравит друзей на словах или отправит им открытку.
"Главред" подготовил подборку поздравлений на словах и в картинках, да еще и на трех языках.
С днем святого Патрика: поздравления на русском
Пусть в День святого Патрика пиво и ирландский эль льются в вашем доме рекой, пусть зеленая одежда не смущает прохожих, а трилистник принесет удачу. Пускай этот далекий праздник будет отмечен столь же шумно, как и на его родине, а радость, принесенная торжеством, окажется безмерной.
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День Патрика Святого
Советую отметить,
Ведь радостный и светлый
Веселый праздник этот.
Рекой пусть льется пиво,
Горит зеленый цвет,
Танцуют лепреконы,
Гуляет целый свет.
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Поднимем бокалы пивные
В честь Патрика святого!
Желаю, друзья дорогие,
Богатства вам золотого!
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4 смс - 231 символ:
Поздравляю с Днем святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесет успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.
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2 смс - 74 символа:
С Днем Патрика святого,
Пусть тебя весна
Оберегает снова
Сегодня и всегда!
Поздравления с Днем святого Патрика на английском
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Поздравляем с радостным весенним праздником - Днем святого Патрика! Пусть пиво льется рекой, пусть поются веселые песни! Пусть в этот день каждый ощущает себя жизнерадостным ирландцем!
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Congratulations on this joyful spring holiday - St. Patrick's Day! May beer flow like water, and let's sing merry songs! May everyone this day feel like a cheerful Irishman!
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Желаю крепкого здоровья, удачи и счастья сегодня и всегда.
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This brings a wish your way-
Good health, good luck, and happiness
For today and every day.
Поздравления с Днём святого Патрика на ирландском
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Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh!
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БАН-ух-ти ну ФАЙ-ле ПА-дриг ур-иб.
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Будьте благословлены в День Святого Патрика!