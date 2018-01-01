Поздравления с Днем святого Патрика: открытки и пожелания на трех языках

"Главред" собрал идеи пожеланий на словах и в картинках.

17 марта отмечается День святого Патрика-2018.

У праздника ирландские корни, но праздновать День святого Патрика будут и в Украине.

Многие не откажутся осушить "Чарку Патрика" на счастье (как это делать правильно, мы писали в нашем материале "День святого Патрика-2018: традиции и как отмечают"). А кто-то просто поздравит друзей на словах или отправит им открытку.

"Главред" подготовил подборку поздравлений на словах и в картинках, да еще и на трех языках.

С днем святого Патрика: поздравления на русском

Пусть в День святого Патрика пиво и ирландский эль льются в вашем доме рекой, пусть зеленая одежда не смущает прохожих, а трилистник принесет удачу. Пускай этот далекий праздник будет отмечен столь же шумно, как и на его родине, а радость, принесенная торжеством, окажется безмерной.

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День Патрика Святого

Советую отметить,

Ведь радостный и светлый

Веселый праздник этот.

Рекой пусть льется пиво,

Горит зеленый цвет,

Танцуют лепреконы,

Гуляет целый свет.

***

Поднимем бокалы пивные

В честь Патрика святого!

Желаю, друзья дорогие,

Богатства вам золотого!

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4 смс - 231 символ:

Поздравляю с Днем святого Патрика и пожелать хочу чудного веселья и большого торжества, зелёного света к удаче и счастью, заветного трилистника клевера, который принесет успех и благо, отличного настроения и замечательной компании.

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2 смс - 74 символа:

С Днем Патрика святого,

Пусть тебя весна

Оберегает снова

Сегодня и всегда!

Поздравления с Днем святого Патрика на английском

Поздравляем с радостным весенним праздником - Днем святого Патрика! Пусть пиво льется рекой, пусть поются веселые песни! Пусть в этот день каждый ощущает себя жизнерадостным ирландцем! Congratulations on this joyful spring holiday - St. Patrick's Day! May beer flow like water, and let's sing merry songs! May everyone this day feel like a cheerful Irishman! Желаю крепкого здоровья, удачи и счастья сегодня и всегда. This brings a wish your way- Good health, good luck, and happiness For today and every day.

Поздравления с Днём святого Патрика на ирландском