Поздравления с днем торговли-2018 в прозе, стихах и прикольных анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем работников торговли Украины на словах и в картинках.
День работников торговли: что подарить
Людям торговой сферы и подарки принято дарить деловые. Для друзей и знакомых, занятых в этой сфере, отлично подойдут в качестве подарка. Подробнее читайте в нашем материале Когда и как в Украине отмечают День работников торговли-2018.
Поздравления с Днем торговли в прозе
Пусть сегодня все покупатели будут вежливы и нетребовательны, начальство порадует вас повышением зарплаты, а кассовый аппарат ни разу не даст сбой. Пусть всегда дома у вас царит мир. Успехов вам в вашем деле, здоровья крепкого, удачных спокойных рабочих дней.
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Работники торговли Украины, чтобы мы без вас делали?! Без перерыва и выходных вы готовы нас обслужить. Пусть вам попадаются только щедрые покупатели и не забывают оставлять вам чаевые. С праздником!
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Пусть достижения окрыляют, рост сменяется новыми победами, все сделки будут мега доходными, а клиенты всегда в хорошем настроении!
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Поздравляю с Днем работников торговли Украины. Хочу пожелать качества товара и надлежащего уровня обслуживания, прекрасного настроения на работе и дома, успешной торговли, искренней благодарности и честных клиентов, а также высокого достатка!
Поздравление с Днем торговли коллегам
Украинская торговля праздник отмечает,
С чем вас, коллеги, поздравляю!
Желаю вам больших успехов,
Побольше радости и смеха.
Растут пусть прибыли все время,
Пусть не тяжелым будет бремя.
А дома ожидают вас всегда
Любовь, забота, нежность, доброта.
***
Коллеги, поздравляю вас
Я с Днем работников торговли.
Желаю вам без общих фраз
Быть опьяненными любовью.
В работе пусть вас ждет почет,
В зарплате премия большая,
И к отпуску перерасчет,
Чтоб не скупились, отдыхая.
Начальство пусть не напрягает,
С улыбкой коллектив встречает,
Работа манит и зовет,
В достатке магазин цветет.
***
В день работников торговли,
Пожелать хочу коллегам:
Каждый день чтоб без злословья,
Без налоговой набега.
Чтоб клиенты не грубили,
И побольше покупали,
Чтоб в начальстве вас любили
И деньгами награждали.
Поздравления с Днем торговли шуточные
Ну что ж коллеги, отдохнем,
За праздник "соточку" махнем.
За день работника торговли,
Важнейший тост мной подготовлен.
Чтоб нам везло в работе, дома,
В душе чтоб не было надлома.
Чтоб наполнялась она светом,
Теплом, добром, мечтой и летом.
***
Поздравить пришли хороших людей,
Сегодня торговли работников день,
Желаем, ребята, в балансе актива,
Торговля идет пускай живо,
Чтоб касса ломилась от выручки,
И на товаре не падали бирочки,
Чтоб дома ценили вас, будто клад,
Чтоб каждый клиент продуктом был рад.
***
В День торговли, в день отличный
Всюду в магазинах давка:
Рады мы поздравить лично
Всех работников прилавка!
Прибылей желаем много -
За нелегким вслед трудом!..
Чтоб счастливая дорога
Не вела в казенный дом!
Поздравление с Днем торговли директора
Мы в восторге от ваших решений,
Вы находите выход всегда.
Вас поздравим сейчас без сомнений
В день торговли, почета, труда.
Процветайте — от сердца желаем.
Жизни вам, чтоб всегда без хлопот.
Много счастья, любви вам, успехов,
Целей всех достигать без помех вам.
***
Вы — вдохновитель многих дел!
В торговле — предприимчив, смел.
Поздравить Вас сейчас должны!
Вы в каждый миг нам так нужны!
Без Вас — как без свечи во тьме.
Нам двойки не сложить в уме.
Желаем Вам всегда все знать,
Все, что желаете — сыскать.
О чем мечтали — получать.
Гореть, любить, не унывать!
***
От души поздравляем с Днем работников торговли и желаем, чтобы товар всегда был в изобилии, активного и высокого спроса, благодарных клиентов! Чтобы все Ваши руководящие решения приносили добрые плоды!
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