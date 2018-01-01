Поздравления с днем торговли-2018 в прозе, стихах и прикольных анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем работников торговли Украины на словах и в картинках.

Как поздравить работника торговли Украины с его праздником. Фото из открытых источников

В последнее воскресение июля отмечается День работников торговли в Украине – праздник людей, без которых невозможно представить нормальную современную жизнь. В 2018 году он выпал на 29 июля.

День работников торговли: что подарить

Людям торговой сферы и подарки принято дарить деловые. Для друзей и знакомых, занятых в этой сфере, отлично подойдут в качестве подарка. Подробнее читайте в нашем материале Когда и как в Украине отмечают День работников торговли-2018.

Поздравления с Днем торговли в прозе

Пусть сегодня все покупатели будут вежливы и нетребовательны, начальство порадует вас повышением зарплаты, а кассовый аппарат ни разу не даст сбой. Пусть всегда дома у вас царит мир. Успехов вам в вашем деле, здоровья крепкого, удачных спокойных рабочих дней.

***

Работники торговли Украины, чтобы мы без вас делали?! Без перерыва и выходных вы готовы нас обслужить. Пусть вам попадаются только щедрые покупатели и не забывают оставлять вам чаевые. С праздником!

***

Пусть достижения окрыляют, рост сменяется новыми победами, все сделки будут мега доходными, а клиенты всегда в хорошем настроении!

***

Поздравляю с Днем работников торговли Украины. Хочу пожелать качества товара и надлежащего уровня обслуживания, прекрасного настроения на работе и дома, успешной торговли, искренней благодарности и честных клиентов, а также высокого достатка!

Поздравление с Днем торговли коллегам

Украинская торговля праздник отмечает,

С чем вас, коллеги, поздравляю!

Желаю вам больших успехов,

Побольше радости и смеха.

Растут пусть прибыли все время,

Пусть не тяжелым будет бремя.

А дома ожидают вас всегда

Любовь, забота, нежность, доброта.

***

Коллеги, поздравляю вас

Я с Днем работников торговли.

Желаю вам без общих фраз

Быть опьяненными любовью.

В работе пусть вас ждет почет,

В зарплате премия большая,

И к отпуску перерасчет,

Чтоб не скупились, отдыхая.

Начальство пусть не напрягает,

С улыбкой коллектив встречает,

Работа манит и зовет,

В достатке магазин цветет.

***

В день работников торговли,

Пожелать хочу коллегам:

Каждый день чтоб без злословья,

Без налоговой набега.

Чтоб клиенты не грубили,

И побольше покупали,

Чтоб в начальстве вас любили

И деньгами награждали.

Поздравления с Днем торговли шуточные

Ну что ж коллеги, отдохнем,

За праздник "соточку" махнем.

За день работника торговли,

Важнейший тост мной подготовлен.

Чтоб нам везло в работе, дома,

В душе чтоб не было надлома.

Чтоб наполнялась она светом,

Теплом, добром, мечтой и летом.

***

Поздравить пришли хороших людей,

Сегодня торговли работников день,

Желаем, ребята, в балансе актива,

Торговля идет пускай живо,

Чтоб касса ломилась от выручки,

И на товаре не падали бирочки,

Чтоб дома ценили вас, будто клад,

Чтоб каждый клиент продуктом был рад.

***

В День торговли, в день отличный

Всюду в магазинах давка:

Рады мы поздравить лично

Всех работников прилавка!

Прибылей желаем много -

За нелегким вслед трудом!..

Чтоб счастливая дорога

Не вела в казенный дом!

Поздравление с Днем торговли директора

Мы в восторге от ваших решений,

Вы находите выход всегда.

Вас поздравим сейчас без сомнений

В день торговли, почета, труда.

Процветайте — от сердца желаем.

Жизни вам, чтоб всегда без хлопот.

Много счастья, любви вам, успехов,

Целей всех достигать без помех вам.

***

Вы — вдохновитель многих дел!

В торговле — предприимчив, смел.

Поздравить Вас сейчас должны!

Вы в каждый миг нам так нужны!

Без Вас — как без свечи во тьме.

Нам двойки не сложить в уме.

Желаем Вам всегда все знать,

Все, что желаете — сыскать.

О чем мечтали — получать.

Гореть, любить, не унывать!

***

От души поздравляем с Днем работников торговли и желаем, чтобы товар всегда был в изобилии, активного и высокого спроса, благодарных клиентов! Чтобы все Ваши руководящие решения приносили добрые плоды!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram