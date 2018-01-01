Поздравления с Днем защиты детей в прозе, стихах и картинках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в открытках.

Ежегодно мировое сообщество отмечает День защиты детей 1 июня.

1 июня для детей устраивают концерты, конкурсы, викторины и другие развлекательные программы. Например, в Киеве 1 июня пройдет гала-шоу киевского международного юношеского фестиваля циркового искусства "Золотой каштан". В Киевском зоопарке с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль "Мурчащее детство". Вход свободный. А в Броварах в парке Победы – "Гонки животных" ко Дню детей.

Ранее "Главред" узнал, почему День защиты детей так назвали.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное!

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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

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Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День защиты детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

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4 смс - 230 символов:

Поздравляю с Днём защиты детей и желаю голубого неба и красочной радуги, весёлых затей и замечательных друзей, счастливого детства и волшебных чудес, ярких увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного настроения.

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4 смс - 204 символа:

Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете — это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!

Короткие стихи на День защиты детей

3 смс - 195 символов:

Дети — это наше счастье,

Наше главное богатство.

Ребятишкам мы желаем

Чаще, больше улыбаться.

Поздравляем всех девчонок

И мальчишек с Днем детей.

Будут пусть они здоровы,

Жизнь их будет веселей!

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3 смс - 138 символов:

Люди, деток защитите

И от зла поберегите.

Их в обиду не давайте

И в беде не оставляйте.

Так нужна поддержка детям,

Нет важнее их на свете!

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3 смс - 181 символ:

Пусть делишки будут рады —

Лето красное идет,

Лишь забавы и награды

Пусть оно им принесет!

Пусть над ними все кружатся

Ангелы хранители,

Будут рады и спокойны

Все-все-все родители!

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2 смс - 103 символа:

Чем нам

Деток защищать?

Где для них

Любви набрать?

Если с каждого

По капле,

Всем любви

На свете хватит!

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