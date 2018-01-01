Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках

"Главред" собрал идеи поздравления для украинских журналистов с их профессиональным праздником.
Каждый год 6 июня Украина отмечает День журналиста.
Учрежден этот праздник в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (что произошло в 1992 году).
"Главред" собрал идеи поздравления для украинских журналистов с их профессиональным праздником.
Поздравление с Днем журналиста в прозе
Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.
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Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, отрывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днём журналиста Украины!
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Что лучше всего пожелать журналисту? Каждый настоящий журналист хочет найти сенсацию. Каждый успешный журналист находит много сенсаций.Пусть тот, кто слушает это поздравление, находит вокруг себя столько сенсаций, столько успеха и столько журналистов, чтобы всегда оставаться самым сенсационным из них!
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В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают невероятные, позитивные события, а еще светлые, добрые люди. Побольше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!
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Прикольные поздравления с Днем журналиста
Не писака, но творец —
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор —
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной —
Пьём до дна! Твоё здоровье!
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4 смс - 249 символов:
Каждый день знакомить с новостями
Вы себе профессию избрали.
Происходит что у нас с властями,
И кому мы сколько задолжали.
Продолжайте вы и дальше делать
Репортажи с точек интересных.
Было больше новостей чтоб смелых
И поменьше скучных или пресных.
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День журналиста в Украине —
Особый праздник в этот год,
А репортаж — взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!
Вы не сдались, вы оправдали
Надежду нашу правду знать,
Вы ран на теле не считали,
Героям праведным под стать!
Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесёт!
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Ты привыкаешь быть на баррикадах,
На митингах шныряешь по толпе,
Холодным потом, дрожь по телу депутатов,
Когда окажется твой микрофон в руке.
И пусть боится каждая скотина,
Что ты раскроешь его тайну и секрет,
Я лишь хочу поздравить журналиста,
И пожелать тебе в профессии побед.
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Официальное поздравление с Днем журналиста
Всех украинских журналистов хотим поздравить с этим важным днем! Вы выбрали непростой путь: на нем встречаются бессонные ночи, неблагодарные люди, человеческая боль и огромные разочарования. Но с другой стороны этот путь невероятно увлекателен, ведь на нем обязательно будут искренние поступки, большие радости, приятные встречи и добрые сердца. Так идите же по своему пути достойно, с Днем журналиста!
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Четвертая власть. Именно так громогласно, но небезосновательно выбранную тобой профессию прозвала сама история. Поэтому в этот день очень хочется сказать тебе искреннее спасибо за то, что ты выбрал такой ответственный и непростой труд. В каждом репортаже, в каждом очерке, в каждой статье чувствуется человек. Человек, который по-особому мыслит, по-особому смотрит на этот мир. И самое главное: у этого человека честная и добропорядочная позиция, а каждое его слово является аргументированным и веским. Так пусть каждый новый материал дается с легкостью. С праздником!
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Дорогие журналисты! Благодаря профессии, вам доводиться бывать в самых разных точках не только страны, но и всего мира. Именно вы становитесь важнейшими посредниками между народом и свежими новостями. Мы смотрим на мир вашими глазами, и в этот день говорим вам огромное спасибо за проделанную работу! Пусть ваше издание процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. С Днем журналиста Украины!
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