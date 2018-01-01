Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.
1 апреля православные Украины отмечают великий праздник – Вербное воскресенье-2018. Он посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим и входит в число двунадесятых праздников.
"Главред" уже писал о том, сколько веточек вербы должно быть в букете, приметах и суевериях на Вербное воскресенье-2018. В этот день не только святят вербу – многие девушки решаются на любовные заговоры.
Существуют также приметы на привлечение богатства в Вербное воскресенье. А еще у этого дня есть целый ряд запретов.
В сегодняшнем материале "Главред" собрал идеи поздравлений с Вербным воскресеньем на словах и в картинках.
Поздравления с Вербным воскресеньем на украинском языке
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Поздравления с Вербным воскресеньем православные
С Вербным Воскресеньем!
От души вам пожелать
Божьего спасенья!
В церковь с верой мы идем,
На устах — молитва,
Божье слово помогает
В этой вечной битве!
Иисус за нас на крест
Пошел добровольно,
За Его святые раны
Нам сегодня больно!
***
В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.
***
Поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пускай твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семью.
Стихи с Вербным воскресеньем маме
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Вербным Воскресением! Желаю здоровья, долгих лет, бодрости духа и хорошего настроения. Пусть твое сердце не болит и знает только позитивные эмоции. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем!
***
Утром в воскресенье
Вербу освящу,
Мамочке любимой
Я ее несу.
Мамочка родная,
С Вербным днем тебя!
Бью, чтоб не болела,
Вербочкой, любя!
***
Мамуля, с Вербным Воскресеньем!
Пусть торжество исполнит все мечты,
Пусть окружит тебя собою вдохновенье,
Пусть станет больше в жизни красоты.
Пусть небеса тебя оберегают,
Крепчает вера пусть твоя,
Душа пусть горести не знает,
А в жизни пусть не будет зла.
Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем
Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть в этот день тебя хорошенько высекут освященными ветками вербы! Пусть после такой "целебной" порки все болезни тела и души удерут, а на их место придут здоровье, гармония и радость!
***
В Воскресенье это Вербное
Вербой принято всех бить,
А за это действо странное
Нужно и благодарить.
Но не бойтесь, верба нежная
Отгоняет беды все,
Так что смело подставляйтесь
Милой вербочке-красе!
***
Верба, вербочка, давай!
Всех нас жестко отстегай!
Поделись своею силой,
Чтобы стали мы счастливей.
Всем болящим помоги,
Излечи недуги.
Уж услужим в этом мы
Все легко друг другу.
Чтоб коса потолще стала,
Не росло на боках сало,
Ноги в пляс сами пустились
И вся жизнь чтоб изменилась.
Вербное воскресенье: стихи классиков
Вербочки
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!
В Воскресенье Вербное
Завтра стану первая
Для Святого дня.
Александр Блок
***
Вербы
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
Константин Бальмонт
***
Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови.
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.
И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...
Борис Пастернак