Пожар в запорожском хостеле. Полиция задержала хозяйку помещений, в которых погибли люди

Предварительная причина пожара — воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

Сгоревший хостел в Запорожье zp.dsns.gov.ua

Сотрудники полиции задержали владелицу хостела в Запорожье, где сегодня утром, 2 октября, во время пожара погибли 5 человек

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления Нацполици Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.

"Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение требований закона по соблюдению пожарной безопасности, повлекшее смерть людей). Кроме этого по ст. 208 КПК Украины задержана хозяйка помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания. Следственные мероприятия продолжаются", — отметил Золотоноша.

По его словам, предварительная причина пожара — воспламенение электросети в коридоре второго этажа.

В то же время, по данным ТСН, предварительная причина пожара — неисправный электрообогреватель на рецепции. Уже известно, что хостел работал нелегально, поэтому противопожарные проверки здесь не проводили. Ближайший гидрант был демонтирован, другой — нашелся аж за 400 метров от здания.

"Уголовное дело возбуждено как по пожару, так и по ряду должностных лиц — потому что у нас куча контролирующих органов, которые не видели в течение последнего года, что отель нигде не зарегистрирован, нигде не значится", — говорит прокурор Запорожской области Валерий Романов.

Виновным в массовой гибели людей грозит до 8 лет заключения. По информации ТСН, мужчина, который организовал в здании хостел, погиб в огне.

Напомним, четверо из пяти погибших — граждане Азербайджана, которые, вероятнее всего, торговали овощами на центральном рынке Запорожья, где размещался хостел.